IT-minister Karu kutsus piirkonna Huawei esindajad vaibale

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu kohtus täna Huawei Baltics juhi Ricky Cheni, Huawei Technologies Europe Nordics asejuhi Kenneth Fredriksen ning teiste Huawei esindajatega, nõudmaks maailmas kõneainet tekitanud tehnoloogiahiiult selgitusi nende poolt toodetavate sideseadmete turvalisuse osas. Lisaks soovis Karu teada, mis on nende ettepanekud aasta lõpus konsultatsiooniringile saadetud sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõule.

„Sidevõrkude määruse väljatöötamine on pikk protsess, mille osas on veel mitmeid lahendamata küsimusi. Olen teemat juba korduvalt lahanud Euroopa Liidu tasandil, kohtunud nii Eesti kui teiste riikide telekomiettevõtjatega ning nüüd on järg tehnoloogia tootjate käes,“ rääkis minister Kaimar Karu.

Tema sõnul on väga oluline selle protsessi jooksul jõuda Eesti jaoks parima lahenduseni, et siinsed e-teenused ja digiriik toimiks turvaliselt. „Kui Huawei rõhutab sageli oma tehnoloogia kõrget innovatiivsuse taset, siis oluline on leida strateegiline lahendus ka tehnoloogia turvalisuse ning ettevõtte usaldusväärsuse küsimusele. Selle teemaliste selgituste ärakuulamiseks ma nad täna siia ka kutsusin,“ selgitas Karu.

Euroopa Liidu riskianalüüsi hinnangul on limiteeritud kontrollvõimaluste tõttu seadmete ja tehnoloogia tootja usaldamine muutunud väga oluliseks ja seetõttu tuleb lisaks seadmete tehnilisele turvatasemele hinnata iga tehnoloogia tootja riskiprofiili. Muuhulgas tuleb analüüsida ettevõtete sõltumatust Euroopa Liidu välistest riikidest, et välistada poliitiliste huvide realiseerimist tehnoloogia kaudu.