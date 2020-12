IT-sektorist on kriis kaugel: Pipedrive'il sai 700 töötajat täis. Lisaks otsib ettevõte 65 uut inimest, uuel aastal veelgi enam

Pipedrive’i personalijuhi Oksana Võsa sõnul on paaril viimasel kuul IT-sektoris värbamine vaikse suve järel taas hoogustunud. “Koroonast tingitud reisimispiirangute tõttu püüame praegu sobivaid kandidaate leida eelkõige Eestist ja naaberriikidest. See on päris suur väljakutse, kuna ettevõtte ambitsioonikate plaanide elluviimiseks kohalikke talente napib ning parimate nimel pingutavad kõik,” sõnas Võsa.

Sel sügisel ükssarviku staatusesse tõusnud Pipedrive’i kümnes kontoris käib praegu nii tehniliste töötajate, kui ka turundus-, müügi- ja personalispetsialistide leidmiseks 65 aktiivset värbamiskonkurssi nendest 35 Eestis. Alates septembrist on Pipedrive värvanud 60 töötajat, kellest 32 alustasid tööd Tallinnas või Tartus.

“Sel värbamishooajal on tugevate kandidaatide poolest väga positiivselt üllatanud Tartu. See sobib meile hästi, kuna tänu uuele kontorile on Pipedrive’i sealsel tiimil suurepärased tingimused kasvamiseks,” lisas Võsa.

Pipedrive’i Eesti kontorites töötab täna kokku 417 inimest, kellest 368 Tallinnas ja 49 Tartus. Ettevõtte 700 töötajast ligi 40% on naised ning esindatud on üle 50 rahvuse. Sarnaselt eelmisele aastale moodustavad arendajad ning muud tehnilised töötajad kogu töötajaskonnast samuti ligikaudu 40%. Pipedrive’i töötajate keskmine vanus on 32 eluaastat.

700 töötaja piiri ületamise tähistamiseks istutab Pipedrive koostöös organisatsiooniga One Tree Planted iga töötaja eest puu Amazonase vihmametsa. “Olgu see sümboolne puuistutamine väike meeldetuletus, et kõik saavad kestlikku maailma väikestviisi panustada,” sõnas Võsa.

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu üle 95 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis.

Pipedrive’i enamusinvestor on Vista Equity Partners, lisaks on firma kaasanud kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP ja Rembrandt Venture Partners. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Berliinis, Lissabonis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas.