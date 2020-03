Itaalia sulgeb kõik mittehädavajalikud ärid

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Koroonaviiruse tõttu suletud pood Roomas Foto: Scanpix/ AP

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles eile, et kõik Itaalia ärid ja tehased tuleb sulgeda kuni 3. aprillini. Erandiks on ärid, mis on hädavajalikud riigi tarnahela toimimiseks, kirjutab Reuters.