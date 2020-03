ITL: Eesti ettevõtetel on hulgaliselt lahendusi, mida praegugi eksportida. Edukalt saab seda teha riigi abiga

Eesti e-riigi lahendused on tänases keskkonnas asendamatud. Juba enne kriisi puhkemist oli vajadus füüsiliseks kontaktiks kodaniku ja ametniku vahel minimaalne. Eesti näitel saavad kõik riigiaparaadid jätakata funktsioneerimist ka kriisisituatsioonis. See on kõigile tasuta.

Meie ettevõtted suudavad ka kõige keerulisemaid lahendusi luua. Kaardilt näeb, millistesse riikidesse Eestis pärit andmevahetuse platvormi idee juba jõudnud on: https://x-road.global/xroad-world-map, samuti on näha Eesti ettevõtete lai haare siin: https://references.e-estoniax.com/

Eesti e-tervise lahendused vajavad eraldi väljatoomist. Mitte ainult ei suuda me terviseandmeid turvaliselt vahetada ja talletada, vaid oleme aastaid näinud vaeva ka seotud standardiloomega (ehk kuidas masinate-vaheline informatsioon struktureeritud on, millist infot on vaja edastada). See on täiesti unikaalne võimalus ükskõik mis riigile võtta vaid pisikeste kohandustega üle täiskomplektne lahendus. Kindlasti tuleme tänasest eriolukorrast välja veel tugevama süsteemiga.

Eesti ettevõtted suudavad riigiga koostöös saadud kogemust eksportida. Siin toodetud pakiroboteid ja pakkide hoiukappe tuntakse kogu maailmas. On selge, et nende laialdasem kasutuselevõtt aitab nii tänast kui ka tulevasi kriise paremini üle elada (lisaks sellele, et nende abil on meil kõigil mugavam ja kiirem igapäevaste toimetustega hakkama saada).

Schengeni riikide sisepiiridel on Covid-19 viiruse peatamiseks rakendatud piirikontroll veokitele, mistõttu on tekkinud pikad sõidukite järjekorrad, mis ulatuvad mitmetesse kilomeetritesse. Eesti ettevõte on taolistele olukordadele lahendusi pakkunud juba 2011. aastast ja olemas on suutlikkus taoline süsteem panna käima umbes nädalaga mistahes piiripunktis, võimaldades selliselt oluliselt suuremat mugavust kõigile autojuhtidele.

E-õppe keskkonnad on meil olemas ja praegu käib nende koormustest reaalses elus. Riik tegi otsuse anda tasuta kasutusse meie loodud tarkvarad. Igati õige otsus. Keegi peab aitama neid keskkondi ka üles panna ja jagada parimaid praktikaid. Vaata ülevaadet, milliseid lahendusi Eestil täna pakkuda on: https://education-nation.99math.com/

On selge, et Eestil on maailmale palju anda nii tänase viirusepuhangu kui ka eelmisest majandussurutisest raskema majanduskriisi tingimustes. See, mida me saame anda, toetab lisaks neile sajakonnale ettevõttele, kes neid teenuseid osutada ja üles seada suudavad, kõiki Eesti ettevõtteid. Mida laiemalt on teada, et Eesti on esirinnas innovaatiliste tehnoloogiate abil probleemide lahendamises, seda altimad ollakse Eestisse investeerima. Seda parema meelega ostetakse Eestist ükskõik, mis toodet või teenust.

