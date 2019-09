Ivari Padar kokku kuivanud toetustest: valitsus veab põllumehi alt

„Eelarve nn top-up-i real on varem räägitud 15 miljoni euro asemel 5 miljonit eurot. Valitsuse selline otsus on suur pettumus.

Maaleluminister Mart Järvik on korduvalt kinnitanud, et täiendavad otsetoetused jõuavad täismahus järgmise aasta eelarvesse. Sama seisab ka koalitsioonileppes,“ ütles Padar.

Riigikogu maaelukomisjoni liikme sõnul oli top-up-i täismahus taastamine 2016. aastal eelmise valitsuse suur töövõit. „See aitas leevendada tagasilööke, mis sektorit rasketel aegadel tabasid ja on ühtlasi olnud Eesti põllumajandustootjatele viimastel aastatel aina tihenevas konkurentsis suureks abiks,“ lausus Padar „Ajal, kui uuest eelarvest lõigati maha nii vajalikud kümme miljonit eurot, räägib minister sajast miljonist, millega riik hakkavat maad kokku ostma.“

Rahandusminister Martin Helme möönis tänasel pressikonverentsil, et üleminekutoetusi ei õnnestunud eelarves teha suures mahus, kuid viis miljonit on rohkem kui null miljonit eurot.