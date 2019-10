Ja ta seisab! Ott Tänaku kaardilugeja magusaäri on paremate päevade ootuses

Sweet Bites OÜ on Järveojal koos abikaasa Maarja Järveojaga. Firma, nagu nimigi ütleb, on loodud selleks, et müüja magusat toidukraami. Täpsemalt Suhkrut, šokolaadi, kondiitri ja pagaritoodeteid

2018. aasta aruandes tunnistavad osanikud, et 2017. aastal ettevõte tegevus seiskus ja müügitulu ei saadud. 2018. aastal müük uuesti käima ei läinud ja ettevõttele prooviti leida lausa uusi tegevusalasid. „Väga aktiivset tegevust siiski toimima ei saanud," on aruandes kirjas. Täna onm

Paraku on ettevõte netovara aastatega läinud miinusesse ning ei vasta äriseadustiku nõuetele. Omanike poolt ettevõttele antud laenud on plaanis suunata osakapitali, et olukorda parandada.

Kui müügitulu oli 2017. aastal null, siis aasta hiljem 1800.

Hoiame omadele pöialt ja loodame, et pärast rallikarjääri läheb käima ka see äri.