Jaak Aab II samba arutelust: ühes asjas olid eksperdid üksmeelsed – kõik on olnud laisad

„Iga ekspert ütles oma arvamuse, aga pigem nad kirjeldasid erinevaid stsenaariume. Kui teha nii või kui teha teisiti. Ühes olid kõik üksmeelsed ja näitasid üksteisele näpuga – kõik on laisad olnud ja pole liigutanud nii nagu vaja. Ammu oleks pidanud tegema [II samba] paindlikumaks, tootlikkust suuremaks, haldustasusid väiksemaks. Ja seda annab veel paindlikumaks teha," rääkis Aab.

Ta märkis, et sel nädalal toimunud arutelul kuulati vaid eksperte ja mingeid vaidlusi erakondade esindajate vahel polnud. Töörühma kuuluvad ka Priit Sibul (Isamaa) ja Martin Helme (EKRE). Ekspertide seas olid Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, Swedbank Investeerimisfondide AS-i juhatuse esimees Kristjan Tamla ja ettevõtja Indrek Neivelt.

II samba vabatahtlikuks muutmine oli Isamaa üks peamisi valimislubadusi.

Aabi sõnul räägiti II pensionisambast alguses ka erakondade delegatsioonides. „Ma tegingi ettepaneku, et kuulaks eksperte selle mõttega, et analüüsiks, millised on võimalused, millised on riskid ja ohud ning kuidas see mõjub laiemas plaanis. See ei ole väga lihtne teema," sõnas ta ja lisas, et arutelud jätkuvad.