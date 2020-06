Jäämurdja Botnica asub täna teele Kanada Arktikasse

Botnica põhitööks saab juba kolmandat suveperioodi järjest olema suurte panamax tüüpi laevade abistamine jääs ning jääseire Milne Inlet´i sadama juurde viivates kitsustes ja väinades.

TS Shipping juhatuse liikme Ülo Eero sõnul viib ligi 3200 meremiili pikkune teekond Botnica Newfoundlandi saarel asuvasse St.Johns’i sadamasse.

"St.Johns’i sadamas võetakse peale seitse Kanadast pärit meeskonnaliiget ning läbitakse põhjalik laevainspektsioon. Edasi jätkub sõit juba Arktikasse, Baffini saare põhjaossa, kust jää pole veel kuhugile kadunud ning valitsevad vaatamata saabunud suvele nullilähedased temperatuurid.“

Jäämurdja Botnica tegemistest kirjutas pikalt ja põhjalikult mõni kuu tagasi Eesti Päevaleht.

“Eile pärastlõunast kuni tänase hommikuni võttis Botnica peale maksimum koguse varustust ja kütust, sest pikal tööperioodil on varude täiendamine keeruline kui mitte võimatu,” lisas Eero.

Esialgsete plaanide kohaselt on Botnicat tagasi Tallinnasse oodata alles novembri keskel.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlmis 2018. aastal lepingu Baffinlandiga multifunktsionaalse jäämurdja m/l Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optsioonidega 2019-2022 suveperioodideks.

Lisaks rauamaagi ekspordil osutatavatele eskort- ja jääseirelaeva teenuste kõrval teostab Botnica selles ökoloogiliselt väga tundlikus piirkonnas reostusseiret ja osutab vajadusel hädaabi teenuseid.

Baffinland Iron Mines Corporation on Kanada kaevandusettevõte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas.

Talveperioodil ehk 20. detsembrist kuni 20. aprillini on OÜ-l TS Shipping leping Eesti Veeteede Ametiga jäämurdeteenuse osutamiseks Eesti rannikuvetes. OÜ TS Shipping on 100% ASile Tallinna Sadam kuuluv tütarettevõte, mille põhitegevuseks on multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica erinevate teenuste osutamine.