Mõneti üllatuslikult mullu septembris Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks saanud Jaan Toots on Keskerakonna sisetüli tõttu äratanud suurt tähelepanu. Oktoobrist saadik on ta üritanud vabaneda Tartu abilinnapeast Monica Rannast. Tootsi sõnutsi polevat tal Ranna vastu midagi, tegemist olevat lihtsalt poliitikaga.

„Korrektsus ja viisakus on need, mis elus maksavad. Ma austan inimesi, kellega töötan. Ütlesin Monica Rannale, kui kohtusime: „Monica, saa aru, mul pole isiklikult sinu vastu midagi, aga juhatus otsustas nii.” Pakkusin talle koostööd: „Võta aeg maha. Poliitikas on tõusud ja mõõnad, tule uuesti 2021. aasta valimistele, saad mandaadi,”” kirjeldab Toots.