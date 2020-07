Jaanipäeva pidustused ei suutnud kinnisvaraturu kasvu pidurdada, küll aga jätkub juba varasemalt alanud külm sõda

Ehkki andmed pole veel lõplikud, sõlmiti juba praeguste numbrite põhjal võrreldes maiga 10% enam tehinguid. Korteritehingute arv Eestis on viimastel kuudel olnud seega järgmine: aprillis 1180, mais 1345 ja juunis 1480. Eelmise aasta juuni tasemest jäi puudu 17% ning kriisieelsete 12 kuu keskmisest 25%.

Paranenud olud tekitasid optimismi

Tehingute arvu kasvu taga on valdavalt piirangute leevenemine ja optimism tuleviku suhtes. Kuigi endiselt räägitakse sügisest kui otsustavast perioodist, julgetakse ka täna tehinguid teha, ehkki heade uudiste kõrval peab möönma, et riigipoolsete otsetoetuste lõppemine võib tööpuudust veel edaspidigi kasvatada.

Eriti suurt huvi on näidatud maamajade ja suvilate vastu: kui korterituru täielikust taastumisest ei saa veel rääkida, siis juunis sõlmiti majade ja suvilatega üle 400 tehingu, mida oli 50 võrra enam kui möödunud aasta samal ajal, jäädes viimase 12 kuu kontekstis alla vaid eelmise aasta juulile. Ilmekas on siinjuures veel tõik, et Harjumaal langes tehingute arv enam kui 20 võrra, samas kui ülejäänud Eestis see valdavalt suurenes.

Korteritehingute kasv oli samuti laiapõhjaline, langedes vaid neljas maakonnas, samas kui Harjumaal kasvas tehingute arv enam kui 50 võrra, Tartumaal ligi 30 võrra ning Ida-Virumaal ja Jõgevamaal ligi 20 võrra. Ehkki Tallinna nõukogudeaegsete tüüpkorterite näitel on hinnad nõksu võrra allapoole liikunud, ei saa me siiski laiapõhjalisest hinnalangusest rääkida.

Turul käib endiselt külm sõda – teatud osa ostjaskonnast soovib näha suuremat hinnalangetust, samas kui müüjad on endiselt veendumusel, et tipphinnaga on võimalik ka praegu ostjaid leida ning ei kipu oma kaupa turult ära võtma. Tõenäoliselt näeme me siiski mingit hinnalangust, ent kasvanud nõudluse juures, on müüjad oma argumentidele saanud hingetõmbeaega juurde.

Juunis oli korteritehingute mediaanhind Eestis 1411 €/m2, mis on aastataguse ajaga võrreldes veidi enam kui 1% kõrgem. Harjumaal oli tehingute mediaanhind koguni 2020 €/m2, Tartumaal 1414 €/m2 ja Pärnumaal 1045 €/m2.