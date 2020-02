Jaanuaris tehti Tallinna ja Harjumaa uusarenduste turul ajalugu

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kui mullu müüdi Tallinnas ja Harjumaal kokku 3500 uut korterit, siis aasta algas väga tormiliselt. „Kaubaks läks 533 uut korterit, sellist aktiivsust polnud ka eelmise buumi ajal," ütles ta.

„Enimnõutud on äärelinna uued korterid, mille hind on ka kohalikule vastuvõetavam, kuid ka vahepeal varjusurma vajunud kesklinnas on jälle tehinguaktiivsus suurenenud," rääkis Sooman.

Pindi Kinnisvara uusarenduste monitooringu kohaselt on Tallinnas ja Harjumaal müügis 115 korteriarendusprojekti kokku ligi 2200 uue korteriga, mille keskmine hind on 2638 €/m².