Jaanus Karilaid Aidu tuulepargi saagast: kust pärineb omavalitsuse ja arendaja julgus riiki lihtsalt n-ö üle lasta?

Aidu tuulepargi juhtumi puhul teeb Karilaidi õiguskomisjoni esimehena murelikuks aspekt, mille oma 4. mai arvamusloos tõi välja reservohvitseride kogu esimees Enn Tupp. "Tema rääkis sellest, et riigil puudub õiguskindlus tuuleparkide arendamise osas, et kohalikud omavalitsused ja tuuleparkide mõned arendajad rikuvad kokkuleppeid ja ehitavad kohalike elanike või riigi huvide vastaselt märksa kõrgemaid tuulikuid," võttis Karilaid arvamusartikli mõtte kokku.

"Aidu tuulepargi puhul tekitab minust kõige suuremat küsimust see, kust pärineb omavalitsuse ja arendaja julgus riiki nii lihtsalt n-ö üle lasta. Miks jätsid omavalitsus ja arendajad algsest märksa kõrgemate tuulikute ehitamise kaitseministeeriumiga kooskõlastamata? Kas keegi julgustas neid, oli ehk mõni poliitik, kes kusagil koridorivestluses andis mõista, et tehke julgelt, need riigikaitsehuvid ei ole nii olulised, pange oma park julgelt püsti?" küsis Karilaid.

"Mina olen kuulnud, et Reformierakonna fraktsioonis olevat inimesi, kes aktiivselt ka Aidu arenduse huvide eest seisavad ja mõjusid riigikaitselistele süsteemidele pisendada võtavad. On oluline, et ametkonnad oleksid selles küsimuses vabad poliitilisest survest ja et kõik arendajad oleksid seaduse ees võrdsed," rõhutas Karilaid.

"Leian, et justiitsministeerium ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peaksid praeguse regulatsiooni piisavust tõsiselt hindama, sest sellised avalikud kähmlused pole riigi ega ka ettevõtjate huvides. Selline kurnav protsessimine õõnestab meie julgeolekut. Peame tulevikus selliseid vaidlusi lahendama kiiremalt ja soliidsemalt," sõnas Karilaid.