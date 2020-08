Jaanus Karilaid pidas üürimaja sarikapidu

Esialgu oli sarikapidu planeeritud küll juulikuu viimastele päevadele, kuid nii palju suutis koroonaviirus asjade käiku sekkuda, et sümboolne üritus toimus kaks nädalat hiljem. Peatöövõtja Eviko Ehituse juht Erik Liiv kinnitas, et maja valimise lõpptähtaega see ei muuda.

Karilaid tänas omakorda Eviko Ehitust, kes on raskuste kiuste tähtaegadest kinni hoidnud.

