Jaanus Vihand lahkub Apollo Grupist

„Lahkuminek on ilma igasuguste negatiivsete emotsioonide või probleemideta,“ ütles Jaanus Vihandi Ärilehele täna jõustunud Apollo Grupist lahkumise kohta.

Aasta tagasi valitsesid teised tingimused, mis on nüüdseks igas mõttes muutunud, seda ka nii koroonaviiruse ja eriolukorrast tingitud söögikohtade avamise piirangute tõttu.

Läbi UP Investi Ivar Vendlinile ja Margus Linnamäele kuuluvasse Apollo Gruppi kuuluvad KFC söögikohad Balti riikides ja Soomes, Apollo poed ja kinod, Vapiano restoranid ning muud ärid.

„Leidsime, et on mõistlikum on sõbralikult lahku minna,“ lausus ta. „Maailm on praeguseks hetkeks piisavalt muutunud.“

Edasised plaanid on Vihandil paigas, aga praegu on veel vara nendest rääkida.