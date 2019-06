Jaanus Vihand lahkub Coop Eesti juhi kohalt

Jaanus Vihandi sõnul on 19 piirkondlikku tarbijaühistut koos keskühistuga viimastel aastatel läbinud suure arengu. „Coopil läheb täna super hästi, oleme viimastel aastatel kasvanud pidevalt 2-3 korda kiiremini kui turg ja kõigi märkide järgi tuleb ka käesolev aasta kõigi aegade rekordiline. Meie kaubamärk ja organisatsioon on oma maine ja tuntuse poolest jõudnud Eesti absoluutsesse tippu, Coopis on minu arvates Eesti jaeturu kõige tugevam tiim ja meie ühistud on väga tublid nii uuendustega kaasatulemisel kui ka oma organisatsioonide arendamisel,“ ütles Vihand.

Vihandi sõnul ei ole kogu Coopi potentsiaal kaugeltki veel realiseeritud. „Usun, et Coopi jaoks on igati reaalne ka edasine samasugune kasv ning eesmärk jõuda aastaks 2025 ühe miljardilise käibeni, on saavutatav. Veelgi kiiremini peaks miljardini jõudma Coop Pank, mille laenuportfell peaks sinnani jõudma juba umbes kolme aastaga,“ lisas Vihand, kes ameti vahetusest sõltumata jätkab ka edaspidi tööd Coop Panga nõukogu esimehena.

Coop Eesti Keskühistu nõukogu esimehe Väino Sassi sõnul on Jaanus Vihandi juhtimisel ellu viidud hulk muudatusi, mis on grupi turuosa viinud kasvutrendi. „Organisatsioonil läheb täna hästi, ETK-st on saanud Coop, ettevõte kasvab konkurentidega võrreldes kaks korda kiiremini ning lisaks kaubandusele on Coop väga kiiresti ja edukalt sisenenud pangandusturule. Jaanus Vihandi panust on raske üle hinnata ning ma tänan teda selle pühendumuse eest,“ lisas Sassi. Keskühistu uue juhi leidmiseks korraldatakse sihtotsing.