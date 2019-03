Jaanus Vihand reformi võidust: ma loodan, et nad seda ära ei riku sotsidega ühte heites

„Ma loodan, et nad (Reformierakond – toim) seda ära ei riku sotsidega ühte heites,” märkis Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand lühikeses telefonikommentaaris Ärilehele. „Ma väga loodan, et nad saavad Keskerakonnaga kokkuleppele,” lisas ta.

Vihand selgitas, et see tundub talle ettevõtja seisukohalt kõige mõistlikum. „Neil on siis piisav platvorm ja ma loodan, et nad saavad siis ka oma erimeelsused ära lahendada ja suudavad riigile ka kõige rohkem kasu tuua,” sõnas ta.

Coop Eesti juht märkis, et ta isiklikult on nii sotside kui Isamaa peale väga solvunud sellepärast, mis nad aktiisipoliitikaga tegid. „Kõikidest hoiatustest hoolimata Isamaa rahandusministrid lasid selle läbi ja sotsid surusid selle läbi,” põhjendas Vihand.

Ta avaldas lootust, et edaspidi ei tehta selliseid enam otsuseid poliitikute ja ametnike tasandil, vaid kaasatakse ikkagi ka ettevõtjaid ja spetsialiste, kellel on oluliselt suurem kogemustepagas. "Jällegi, tuletan meelde seda aktsiisiteemat, kus ametnikud ja poliitikud suhtusid väga üleolevalt kõike, mida ettevõtjad ütlesid. Kõik see – ja hullemgi veel – tegelikus elus juhtustki," rääkis ettevõtja.

Mis puudutab aga Kaja Kallase eile õhtul ETV uudistesaates „Aktuaalne kaamera” öeldud väidet, et Reformierakond neid otsuseid, mis juba tehtud on, ümber ei tee, siis see tuli Vihandile üllatusena.

„See on küll uudis, vanasti räägiti ikka muud juttu. Täna nad said ju selgelt oma lubadustega rahvalt selle mandaadi – ja sealhulgas ka minu hääle –, kui nad nüüd otsustavad lubadusi sujuvalt mitte täitma hakata, siis tõenäoliselt rahvas järgmine kord arvab täpselt vastupidi,” märkis Coop Eesti juht.