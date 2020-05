Jaapan kaalub turismi edendamiseks kanda osa reisimise kuludest

Viimati külastas alla 10 000 välisturisti kuus tõusva päikese maad 1964. aastal, kui Jaapani turismiagentuur hakkas andmeid koguma, kirjutasTthe Japan Times.

Jaapani valitsus kaalub osaliselt siseturismi subsideerimist, kandes ise osa reisikuludest. See võib juhtuda alles siis, kui viirusepuhang saadakse kontrolli alla.

1,35 triljoni dollariline ehk 11,4 miljardi eurone turismi edendamise programm võib alata juulist, kuid selleks peab viirus taanduma, ütles läinud kolmapäeval pressikonverentsil turismiagentuuri juht Hiroshi Tabata.

Austraalia väljaanne Traveller kirjutas, et see tundub liiga hea, et olla tõsi. Jaapan kaalub turismi edendamiseks lennukipiletite kinnimaksmist, kirjutas väljaanne.