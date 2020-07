Jaapani ettevõtte pani kaks miljonit eurot Eesti riskikapitalifondi

ITOCHU Corporation on üks Jaapani juhtivaid kaubandusettevõtteid (sōgō shōsha), mille laiaulatuslik tegevus hõlmab mitmesuguste toodete importi ja eksporti ning kodu- ja välismaist kaubandust ja laialdasi muid tegevusi. Ettevõte on investeerinud suurematesse riskikapitaliettevõtetesse Jaapanis, Ameerika Ühendriikides, Iisraelis ja Hiinas.

„Tera Ventures’i fondi tehtud investeeringuga panustame järgmise põlvkonna äritegevusse ning aitame kaasa kogu maailma muutvale digiarengule. Meie eesmärk läbi Tera Ventures Fund II on teha koostööd paljutõotavate idufirmadega Balti- ja Põhjamaades, et käivitada uusi teenuseid nii Jaapanis kui mujal maailmas,“ lausus ITOCHU Europe IKT ja finantsäri valdkonna juht Akito Nozawa.

Tera Ventures asutaja ja partner Andrus Oks märkis, et koostöö ITOCHUga avab siinsetele idufirmadele ukse Aasia turgudele, kuhu varases arengustaadiumis firmad täna eriti pole vaadanud või kuhu pääsemine on olnud väga keeruline. „ITOCHU tehtav investeering aitab suurendada Tera Ventures Fund II mahtu, lisada meie portfelli uusi kõrge potentsiaaliga idufirmasid ning teha nendesse ettevõtetesse otseinvesteeringuid. Portfelli ettevõtetele loob koostöö ITOCHUga reaalse võimaluse laieneda täiesti uutele turgudele, andes siinsetele tehnoloogia valdkonna idufirmadele maailmamastaabis suure eelise.“

Tera Ventures Fund II fondist saavad tegevuse laiendamiseks investeeringuid taotleda kõik Eesti ja lähiriikide kõrge potentsiaaliga varases arengustaadiumis idufirmad, mis vastavad fondi investeerimiskriteeriumitele. Fondi portfelli kuuluvad täna sellised Eesti start-up valdkonna edulood nagu GrabCAD, Cleveron, Monese, Jobbatical, Realeyes, Brainbase, Snackable AI, Transformative AI ja mitmed teised.

„Otsime digivaldkonna idufirmasid, mis on keskendunud masinõppele, võrgustike loomisele ja teistele tehnoloogiatele ning millel näeme suurt potentsiaali hakata tulevikku suunama ja juhtpositsioone võtma. Võimaldame enda portfellis olevatele idufirmadele juurdepääsu ekspertteadmistele ja praktilisele abile, mis on vajalik idufaasist küpseks ettevõtteks kasvamiseks ja kapitali kaasamiseks rahvusvahelistelt investoritelt. Samuti aitame neil luua võrgustikke turgudel, kus meie portfellettevõtted laieneda soovivad – näiteks USAs, Suurbritannias ja Aasias. Enda investoritele pakume nii fondiinvesteeringu võimalust kui ka aitame tehingutes portfelliettevõtetega, fond on investeeringuteks jätkuvalt avatud,“ lisas Oks.