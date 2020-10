Jaapani kadunud põlvkond on jätkuvalt töötu ja elab vanemate juures

Nüüd otsib ta taas tööd, kuid ei ole väga lootusrikas, et tal see ka õnnestub. Ta ei usu enam, et tal on võimalik leida selline stabiilne töökoht nagu tema isal ja tolle põlvkonnal oli. „Minu jaoks on see väljavaade kadunud,” nentis ta.

Tulevikus ei paista midagi rõõmustavat

Kono- ja Takekawa-sarnaseid lugusid on Jaapanis palju. On neid 47-aastaseid, kes tunnistavad, et on viimased 17 aastat veetnud oma vanematekodu magamistoa turvaliste seinte vahel. On 39-aastaseid, kes on aastaid ühe ja teise töö vahel pendeldanud, kuid nüüdseks alla andnud ja elavad kodutute varjupaigas.

Koroonapandeemia ja kevadine eriolukord, mis sulges ka Jaapani ühiskonna paariks kuuks, on täiendava tumeda varju Jaapani tööturu kohale heitnud. Mitmed suured ettevõtted, sealhulgas näiteks Japan Airlines ja H.I.S on peatanud ülikoolitudengite värbamise ning 78% väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid on tunnistanud, et pandeemia on ka nende tudengite värbamise plaanidele oma jälje jätnud.

Recruit Works Institute uuringud näitavad, et järgmise aasta kevadel on ülikooli lõpetaja kohta saadaval 1,53 töökohta, samas kui veel sel kevadel oli see näitaja 1,83. „Näib, et tööturul on tulemas jääaeg. See juhtub jälle,” nentis 59-aastane Wataru Kubo, kes viib kadunud põlvkonna liikmetele regulaarselt rühmakohtumisi läbi.