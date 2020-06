Jaapani majanduslangus korrigeeriti väiksemaks

Pangad toetavad laenates majandust. Maikuus kasvasid pangalaenud rekordmahus. See on märk, et ettevõtted võtavad kohese rahavajaduse katteks laenu. Ettevõtted kannatavad, kuna pandeemia tõttu on müük kukkunud.

Jaapani majandusminister Yasutoshi Nishimura ütles intervjuus Reutersile, et keskpank ei tohiks lasta negatiivsel intressil liiga sügavale langeda.

Maailma suuruselt kolmas majandus langes esimeses kvartalis 2,2 protsenti. Esialgsel lugemisel saadi majanduslanguseks 3,4 protsenti. Analüütikud ootasid 2,1 protsendist majanduslangust.

Hiljutised statistikanumbrid, sealhulgas eksport, tehaste toodang ja tööpuudus, viitavad käesoleva kvartali osas halvimale sõjajärgsele tulemusele. Jaapan peaminister Shinzo Abe kuulutas välja koroonaviirusega võitlemiseks erakorralised meetmed. Inimesed pidid püsima kodudes ja ärid olid suletud.