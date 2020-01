Jaapani miljardär jagab Twitteris miljoneid: see on eksperiment

Maezawa sõnul annab ta igale kasutajale miljon jeeni (8200 eurot), et näha kas see muudab neid õnnelikumaks. Ta nimetas seda sotsiaalseks eksperimendiks ja avaldas lootust, et see püüab ka akadeemikute ja majandusteadlaste tähelepanu, kirjutab NBC.

Maezawa, kes on Jaapani suurima moekaupu pakkuva veebipoe Zozotown asutaja, sidus raha jagamise kodanikupalga ideega. Miljardäri sõnul on tal raha ja vaba aega ning ta soovib näha Jaapanis suuremat debatti põhisissetuleku üle.

Põhisissetuleku idee on saanud järjest rohkem toetajaid, kuna kardetakse, et tehnoloogia arengu tulemusel kaob suur hulk töökohti.

„Põhisissetulek tähendab minimaalset summat, mis pakub kindlust, kuid see, mida Maezawa pakub, on midagi muud," kommenteeris Dai-ichi Life Researchi majandusanalüütik Toshihiro Nagahama.

Maezawal on Twitteris ligi seitse miljonit jälgijat. Raha annab ta tuhandele juhuslikult valitud kasutajale, kes jagasid tema 1. jaanuaril tehtud postitust.