Jaapani Softbank tundis huvi Bolti vastu

Softbankil on muuhulgas osalused sellistes ettevõtetes nagu Uber ja Alibaba, aga ka Bolti osanikus Didis. „Didi on üks meie investoritest ja seeläbi oleme pidanud läbirääkimisi nendega [Softbankiga]," ütles Bolti kaasasutaja ja juht Markus Villig.

Bolt on seni kaasanud investoritelt 220 miljonit dollarit ja võimalik, et poole aasta jooksul tehakse uus kaasamisring. Villigi sõnul oleneb see sellest, kuidas ettevõtte uutel teenustel läheb.

Villig ütles, et järgmine kaasamisring võiks olla samas mahus nagu eelmine. Juulis kaasas Bolt 60,5 miljonit eurot.

Kuigi Bolt on pidanud läbirääkimisi Softbankiga, siis mingile kokkuleppele pole jõutud.