Jaapanis joonistuv trend peaks olema ohusignaaliks kõikidele riikidele

Saareriik on väheste suurriikide seas, mis avaldab sellist infot regulaarselt. See on selles riigis oluline sotsiaalne probleem. Jaapani numbrid on vihjeks ka teistele riikidele, mis toimub olukorras, kus töötus kasvab ning sotsiaalne isolatsioon mõjutab teatud inimgruppe rohkem kui teisi.

Sotsioloogid on ammu hoiatanud, et viiruse leviku piiramiseks kehtestatud meetmed toovad kaasa majandusliku ja sotsiaalse raputuse, mis omakorda tähendab rohkem surmasid kui viirus ise kaasa toob.

Jaapanis on sel aastal endalt elu võtnud umbes 13 000 inimest, COVID-19 põhjustatud surmajuhtumeid on samal ajal olnud 2000.

Augustis kasvas suitsiidide arv 15,4% 1854-ni. Naiste puhul kasvas see aga lausa 40 protsenti. Eriti karm on siiski koolilaste statistika - kasv 59 protsenti.

USA ja Hiina annavad oma numbrid alles aastaid hiljem ehkki eksperdid ütlevad ühest suust, et selle aasta olukorda ei suuda keegi prognoosida, sest me ei tea, kuidas isolatsioon ja piirangud inimestele tegelikult mõjuvad. Kuni on liiga hilja.

"Värske info suitsiidide kohta võimaldab kiiresti kindlaks teha, millised grupid on enim ohus," ütles Yasuyuki Sawada, Aasia Arengupanga peaökonomist. Ta on kirjutanud raamatuid suitsiidide ennetamisest ja selle majanduslikust mõjust.

USA maikuus avaldatud uuring näitas, et järgmise aastakümne jooksul võib surra 75 000 inimest "meeleheitest tingitud surma", sinna alla käivad nii suitsiidid kui meelemürkide manustamisest tingitud surmad.

Lisaks on teada, et pandeemia tõttu on üle maailma häiritud olnud ka teenused, mis on suunatud inimeste aitamisele.

Miks on seekordne kriis mõjutamas naisi? Sest just nemad töötavad reeglina jaekaubanduses või teenuste pakkumise valdkondades. 66 protsenti töö kaotanutud inimestest on Jaapanis olnud naised.

Lastega on aga hoopis keeruline. Pandeemia tõttu stressis olevad vanemad ei pruugi tähelegi panna, kuidas see kõik nende lapsi mõjutab. Nad ei ole piisavalt kaastundlikud. Kui koolid on kinni ja koolivälised tegevused samuti peatatud, siis ei ole lapsel ka muid võimalusi, kui stressirohkes keskkonnas olla. Kui koolid Jaapanis juunikuus lahti tehti, siis lisandus kiusamine ning stress teha õpingutes kaotatud aeg tagasi.