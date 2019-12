Jaapanis kohut oodanud Nissani endine juht Carlos Ghosn põgenes Liibanoni

Oma avalduses ütles Ghosn, et ei põgenenud õigusemõistmise eest, vaid ebaõigluse ja poliitilise tagakiusamise eest, vahendab BBC News.

Pole selge, kuidas õnnestus Ghosnil Jaapanist lahkuda. Ghosn ootas seal kohtuprotsessi ja tal oli rangete kautsjonitingimuste järgi keelatud välismaale reisida.

Ghosn väidab, et on süütu.

65-aastane Ghosn on sündinud Brasiilias Liibanoni päritolu vanemate lapsena ja ta kasvatati üles Beirutis. Õppinud on ta Prantsusmaal. Ghosnil on Prantsusmaa ja Liibanoni kodakondsus.

Ghosn tegi lühikese avalduse, kui mitmed uudisteagentuurid olid tema Liibanoni sõitmisest teatanud.

Kinnitades, et on Liibanonis, ütles Ghosn, et „ei lase ennast enam rohkem pantvangis hoida kallutatud Jaapani õigussüsteemi poolt, kus süü on eeldatav, diskrimineerimine ohjeldamatu ja põhilisi inimõigusi eitatakse”.

„Ma ei ole põgenenud õigusemõistmise eest – ma olen põgenenud ebaõigluse ja poliitilise tagakiusamise eest. Ma saan nüüd lõpuks meediaga vabalt suhelda ja oodata järgmise nädala algust.”

Ghosn on korduvalt eitanud igasuguseid väärtegusid. Tema advokaadid on süüdistanud Jaapani valitsust vandenõus tema vastu, nimetades süüdistust poliitiliselt motiveerituks.

Kunagi Jaapanis Nissani tõusuteele aitamise eest kangelaseks peetud Ghosn veetis 108 päeva vahi all pärast kinnipidamist Tokyos 2018. aasta novembris.