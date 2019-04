Jaapanlasi tabas ootamatult kümme täiendavat vaba päeva. Nad pole selle üle õnnelikud

Kuigi seaduste järgi on jaapanlastel aastas 20 tasutud puhkepäeva, kasutavad nad tavaliselt sellest vaid poolt. Nii suurt sündmust nagu uue ajastu algust võivad jaapanlased siiski tõsiselt võtta ja puhata, mis tekitab küsimuse, et kuidas kätte kukkunud vabasid päevi sisustada. Kui mujal maailmas võetaks vabu päevi kui suurt õnne, siis jaapanlased on ehmunud ja suisa pahased, et mida nüüd ajaga peale hakata.

Keiser Akihito astub 27. aprillil tagasi. 1. mail algab tema vanima poja Naruhito valitsemisaeg, kelle asjastu kannab Reiwa nime. Et keisri ametisse pühitsemine saaks väärikalt läbi viidud, saavad jaapanlased järjestiku kümme vaba päeva.

Niinimetatud kuldne nädal algab 29. aprillil ja kestab 6. maini. Et aga Akihito astub tagasi 27. aprillil, algab vabadus juba siis.

Uudis on hea Jaapani turismifirmadele, kuna üha enam jaapanlasi reisib ka välismaale.

Ajaleht Asahi küsitles jaapanlasi, ja sai vastuseks, et 45 protsenti ei taha ekstra puhkust. 35 protsenti on aga selle üle rõõmsad.

„Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ma ei tea, mida selle ajaga peale hakata,“ ütles Seefu Sato, kirjutab Helsingin Sanomat.

Lisapettumuse toob ka see, et isegi börs pannakse pühade ajaks kinni. Samas mõned ei saa mitte puhkust, vaid tööl hoopis lisakoormuse.

Pitsakohas töötav Takeru Jo ütles, et ta tahaks minna raamatukokku, aga nüüd on garanteeritud, et kuna kõigil on vaba aeg, siis muutub raamatukogu ülerahvastatuks.