Jäätise müük võib oluliselt väheneda ilmadega nagu täna Tallinnas

“Parematest päevadest viletsamatel võib jäätiste müük kuni kolmandiku võrra langeda, aga kaupmeest see ei heiduta,” kommenteeris jäätisemüüki Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. “Eesti suveilm ongi muutuv – ilusamad vahelduvad vesisematega. Sarnaselt sellele kulgeb ka jäätiste müük üles- ja allamäge. Kaugemale ulatuvaid järeldusi teeme pika perioodi tulemuste baasilt.”

Kuna eelmine aasta oli erakordselt soe juuli, läks ka jäätisemüük edukalt. Tänavune juuli möödunud aasta tulemusi lüüa ei suuda, märkis ta.

Sama märkis ka jäätisetootja Premia.

“Mis puutub 2019. aastasse, siis kindlasti ei ole sellist kuuma suve kui eelmine aasta, aga esimese poolaasta oleme kenasti plaani täitnud ja ka ületanud, juuli on esimene raske kuu, sest soojad ilmad alles saabusid ja müüginumbrid on väiksemad kui 2018. juulis ja plaanid on ka aasta lõikes kõige kõrgemad,” ütles Premia tootja juhatuse esimees Aivar Aus. “Välja on vedanud ka keerulisest olukorrast uued tooted, mis kevadel poelettidele jõudsid.”

Ta märkis, et raske on ka rannamüüjatel, sest pole veel ilusat rannailma olnud ja eelmine nädalavahetus oli üle pika aja esimene korralik müügipäev.