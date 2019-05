Jäätisesõbrad saavad La Muu kasvuplaanidele hoogu anda: firma tahab ühisrahastusega saada 400 000 eurot

Eksport-turgude osas vaatab La Muu Saksamaa ja Skandinaavia suunal. “Saksamaa suunalise ekspordi nimel oleme tegelikult juba kaks aastat tööd teinud. See töö on hakanud lõpuks vilja kandma – just tarnisime 5000 jäätist Saksamaa jaekaubandusketile Globus. Edasi jääb loota, et sakslastele meie jäätised maitsevad ning nad tellivad juurde,” rääkis Rask.

Globus on rahvusvaheline hüpermarketite kett, mille aastakäive Saksamaal on 7,5 miljardit eurot. Kontsern tegutseb veel Luksemburgi, Tšehhi ja Venemaa turul. La Muu jäätis on esindatud kõikides Globuse keti Saksamaa filiaalides. Saksamaal on La Muu partner Eesti kapitalil põhinev hulgimüügiettevõte Ostseegrüne, mis esindab läänemere piirkonna mahetootjaid saksakeelsetes riikides.

Tänavu kevadel muutus La Muu osaühingust aktsiaseltsiks. Ettevõtte omanikeks on Rasmus Rask ja Priit Mikelsaar ning 2019. aastal liitunud varasemad Premia juhatuse liikmed – Katre Kõvask, Silver Kaur ja Erik Haavamäe, kes moodustavad La Muu nõukogu. Ettevõtte tegevjuhina jätkab Rasmus Rask, Priit Mikelsaar jätkab teise juhatuse liikmena.