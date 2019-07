Jäätisetootja selgitas skandaalset töökuulutust - see oli eneseirooniline

La Muul töökuulutus facebookis:

"Kõik teavad, et La Muu kasutab suviti klienditeenindajatena ohtralt lapstööjõudu. Laste kasutamine on meie teadlik poliitika, sest lapsed on suht clueless töötingimuste osas ning raha ei oska küsida. Aga lastega on mitu jama ka - nad on nõrgad ja väsivad kiiresti ära, nad ei tohi õhtuti pikalt töötada ning kuigi see on tihti nende esimene töökoht, puudub neil elementaarne respekt ja lojaalsus tööandja suhtes - septembri alguseks on nad alati kuhugi ära kadunud.

No vot, seetõttu otsime kohvikusse üht mitte-lapstööjõudu. Kedagi, kes ei kao septembri alguses ära, kedagi, keda seadus lubab ilma ema-isa nõusolekuta õhtul peale kl 21 tööpostil viibida. Kedagi, kes on klienditeenindaja tööd varasemalt teinud ning teeb seda rõõmuga edasi."

Ettevõtte tegevjuht Rasmus Rask selgitas töökuulutust, et see on eneseirooniline reklaam ja nad kohtlevad suvehooajal töötavaid lapsi hästi.