Jäätisetootja värbas uue juhi

La Muu kuulutas konkursi uue tegevjuhi leidmiseks välja juulis. Ettevõtte asutaja ja senine tegevjuht Rasmus Rask ütles, et La Muul on aastatega üles ehitatud tugev bränd ja viimase aasta jooksul on investeeritud nii tootmisesse kui äriarendusse. Tugeva äri- ja müügijuhtimise kogemusega tegevjuhi ülesanne on astuda järgmine samm uute ärivõimaluste leidmise ja äri kasvatamise suunal. "Mulle tundub, et ühe La Muu-suguse väikeettevõtte kasvamise edu võti seisneb võimes värvata ettevõttesse asutajast targemaid tegijaid," rääkis Rask.

Sellest nädalast tegevjuhina tööd alustanud Martin Karolinil on Raski sõnul La Muu äri strateegiliseks kasvuks vajalik kogemus müügi- ja ärijuhtimise valdkonnast. Karolin on varasemalt juhtinud enam kui 15 aastat erinevaid toidu- ja esmatarbekaupade edasimüügi ning distributsiooniga tegelevaid ärisid nii Eestis kui Lätis. Aastatel 2004-2008 töötas ta Mars Eesti OÜ juhina, 2008-2010 Jungent Latvia AS tegevjuhina ning 2010-2019 Sales-Star AS tegevjuhina. "Otsisime juhti, kes suhtuks La Muusse kui oma enda ettevõttesse. Martiniga tekkis see tunne kohe esimesest kohtumisest."

Karolin näeb La Muul suurt potentsiaali nii koduturul kui ekspordis. "Eestis võib paista La Muu väljast suurem kui on tema tegelik ärimaht - see aga annab võimaluse edasiseks kasvuks. Samuti tean kogemusest, et Eesti juurtega ökotoodangut hinnatakse paljudel turgudel kõrgelt ning usun, et meil on head võimalused õnnestuda ka ekspordis."

Rask jätkab tööd La Muu nõukogu esimehena. Nõukogusse kuuluvad veel Priit Mikelsaar, Erik Haavamäe ja Petri Laukontaus.

2020. aasta esimese kaheksa kuu käive oli La Muul üle 871 tuhande euro ning amortisatsioonieelne kasum üle 91 tuhande euro.