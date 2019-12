Pärnu linnale kuuluvat Paikre OÜd näitena tuues ütles keskkonnaminister, et ladestusala omavate ettevõtete poolt saastetasudega petmine on laiem probleem, kuna menetluses on ka veel mitmed teised jäätmejaamad.

Ja tõsi on ka see, et me räägime päris suurtest summadest, kindlasti miljonitest kui mitte kümnetest miljonitest, millega riik potentsiaalselt võib kahju saada või on saanud,“ tunnistas Kokk.

