Jack Ma ilmus taas avalikkuse ette ja pani Alibaba aktsia rallima

Alibaba omanik esines täna Hiina õpetajaid kiitvas propagandavideos. Tema täpne asukoht ning tervislik seisund oli enne video avalikustamist olnud suure küsimärgi all alates möödunud aasta lõpust, mil Hiina valitsus esines Alibaba-kriitilise avaldusega.

Välismeedia on viimastel kuudel spekuleerinud, et Ma võib olla Hiinast lahkunud, vangistatud või koguni surnud. Male lähedased allikad on varem öelnud, et Ma on elus, terve, Hiinas ning “saab vabalt suhelda”, kuid peab hoidma madalat profiili kuni seadusandjatega kokkuleppele jõudmiseni.

Kuulujutte oli eriti teravalt sütitanud asjaolu, et Ma tühistas viimaste kuude jooksul kõik planeeritud avalikud esinemised ning ärikohtumised.

Ma väljailmumine tõstis Alibaba aktsiat 8,7 protsendi võrra. Vaatamata sellele on tema äriimpeeriumi väärtus alates oktoobrist kuu ja poole miljardi euro võrra langenud. Jack Ma varandust hinnatakse pea 53 miljardi dollari suuruseks.

Ma ei ole esimene hiina miljardär, kes mõneks ajaks avalikkusest kaob. Varem on Hiina Kommunistlik Partei mõneks ajaks arreteerinud näiteks investeerimisfirma Fosun asutaja Guo Guangchangi.