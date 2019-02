Jaeketid maksavad vaatamata e-poe populaarsuse kasvule kojuveo eest siiani peale

Selveri komplekteerimiskeskuses joonistab tarkvara banaani ja pesukäsna kilekotti maandumiseks optimaalse teekonna nii, et noppijad ja pakkijad ei peaks tegema ühtegi üleliigset sammu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui e-Selver kolm aastat tagasi alustas, töötas veebipoes paar-kolm komplekteerijat ja kauba vedas laiali neli autot. Täna on Baltimaade suurimas komplekteerimiskeskuses töötajaid pea 100 ja autosid 20. Äriplaan näeb ette kümnekordse kasvu.

"Juba eelmise aasta sügisel käisime üle 10 000 inimese eest iga kuu poes, tänane e-kaubanduse näide näitab, et me oleme teinud justkui ühe poe Selveri poodidele lisaks," selgitas Selveri e-kaubandusjuht Gunnar Obolenski.

"Kasvu suurus võiks olla nii, et esimestel aastatel peaaegu kahekordistus iga aasta. Nüüd, kus baasmaht on läinud väga suureks, siis kasv on 30-40 protsenti aastas," lisas ta.

Möödunud nädala teade FreshGo veebipoe sulgemisest tuli konkurentidele üllatusena. Nähtavasti ei jõudnud investorid kasumit ära oodata, sest kuigi e-toiduäri kasvab suure hooga, toodab see kauplusekettidele esialgu kahjumit.