JAGADES JÕULURÕÕMU | Populaarne Tartu burgerikoht tegi 120 inimesele tõeliselt südamliku jõulukingituse

Üle üheksa aasta tegutsenud Gastro Eesti OÜ, kes peab Tartus Võru burgerikoht Ossu Burger, kus valmivad omapärased käsitööburgereid ja friikartuleid nii veganitele kui ka lihaarmastajatele, andis esmaspäeval, 21. detsemberil sotsiaalmeedia vahendusel teada, et kuna minnakse mõneks ajaks kollektiivpuhkusele, siis annetatakse kõik kapid toidust tühjaks.

„Eelistatud oleks inimesed ja pered kellel PÄRISELT jõulurõõmust puudus ning kõhus näpistab,” ütles ettevõte, lisades ka loetelu toitudest, mida neil pakkuda on. Valikus oli nii veiseburger peekoniga, veiseburger sinihallitusjuustuga, der snitzel burger, kanaburger ja mitmed teised burgerid, kana wrap, mitmes suuruses hotdogid, peakoka nachod, vöner kebabi burger ja wrap ning vega dog ja nachod. „Palun jagage infot abivajajateni ja vaatame, kas leiame Tartu kõige tühjemad kõhud ülesse,” ütles burgerikoht oma esmaspäevases ülekutses.

Täna järgnenud sotsiaalmeedia postituse järgi leidis söögikoht üles mitte ainult Tartu, vaid ka kogu Tartumaa kõige tühjemad kõhud. Ettevõtte sõnul pakkusid nad nelja tunni vältel jõulurõõmu umbes 120 inimesele. „Burgereid, maiustusi ja jäätist said nautida Tartu kristlik noortekodu, Tartu laste turvakodu, Elva lastekodu ja paljud teised,” märgib Ossu Burger Facebooki vahendusel.

Ka ütleb Tartu burgerikoht, et kuna kriisi süvenedes tekib igapäev nälga tundvaid inimesi juurde, siis võiks sellist liiki ettevõtmisest ühe mõnusa alturimist pakatava väljakutse tekitada, esitades järgmisena väljakutse Eesti kõige töökamale staarkokale, mitmete Tartu söögikohtade omanikule Joel Ostratile. „Süsteem on lihtne: 1. Leia inimesed (saame abiks olla) 2. Jaga toidurõõmu (saame abiks olla) 3. Naudi rõõmu (saame abiks olla),” sõnab ettevõte oma üleskutse lõpus.

Gastro Eesti omanik ja juhatuse liige Mihkel Ojaste ütles Ärilehele, et nende kollektiivpuhkus pole otseselt koroonaga seotud, kuna alates eriolukorra algusest on ettevõte vaid toitu kaasa müünud ning hetkeline olukord neid veel ei mõjuta. Samas tõdes ta, et kui enne koroonat oli neil kuus töötajat, siis praegu on alles jäänud neli. Need neli inimest lähevadki kahenädalasele kollektiivpuhkusele.