Jagamismajanduse seadustamist eestvedanud Kalle Palling lahendab nüüd koos Hedi Mardisooga sõidujagajate suure probleemi ära

Lahendavad äpitaksojuhtide suurt probleemi

„Kalle tuli jagamismajanduse kogemusega ja minu huvi on olnud inimest puudutavad andmed – kuidas on võimalik läbi inimese enda digitaalse jalajälje pakkuda rohkem väärtust,” rääkis Mardisoo. Cachet esimese tootega ühendati need kaks teemat suure jagamismajanduse probleemi lahendamiseks, kus osad sõidujagajad peavad teenust pakkudes maksma väga kõrget kindlustushinda.

Ehk siis Cachet lahendus on mõeldud nendele äpitaksojuhtidele, kes teevad seda muu töö kõrvalt või väiksema koormusega, on näiteks tudengid või pensionärid. „Oleme mõeldud ennekõike neile, kelle jaoks oli suur ebaõiglus nö taksokindlustuse kategooriasse panemine,” ütles Mardisoo. Lahenduse väljatöötamisega alustati veidi üle aasta tagasi.

„Täna on Cachet meile teadaolevalt Euroopas ainus, kellel on kokkulepped nii Boldi, Uberi kui Yandex.taxiga – et me saame nende kaudu [oma teenust] vahendada,” märkis Mardisoo. Palling näeb kokkuleppeid kõigi kolme sõidujagajaga ettevõtte suure eelisena. „Üldiselt juhtidele meeldib sõita erinevate platvormidel korraga – siis juhid valivad, kus parasjagu kasulikum sõita on,” põhjendas ta.

Just kõigi kolme sõidujagamisplatvormiga koostöö tegemine võimaldab tema kinnitusel neil pakkuda juhtidele ka kõige soodsamat kindlustuslahendust. „Me saamegi arvutada, kui suur selle juhi ristliiklus on – kui me ei teaks, kui palju üks juht ühel või teisel platvormil kokku sõidab, olekski keeruline seda hinda arvutada,” rääkis Palling. Teist sellist lahendust täna maailmas ei ole.

Kui Mardisoo on ettevõttele täiskohaga pühendunud jaanuarist peale ja täitnud tegevjuhina seni kogu asja arendamisel kandvamat rolli, siis Pallingu vastutab äriarenduse eest. Tema ülesandeks on suhelda partneritega, vastutada müügitöö, sealhulgas kogu kliendisuhtluse ja -toe eest. Mardisoo on samal ajal tegelenud rahastuse leidmise, investoritega suhtluse ja kasutajaliidese välja arendamisega.

„Meil oligi omavahel kokkulepe, et mina liitun täisajaga oktoobri algusest, et üks etapp [elus] ära lõpetada,” sõnas Palling, kes on asjaga seni tegelnud parlamenditöö kõrvalt, seejuures suve algusest intensiivsemalt.

Jagamismajanduse seadustamise eestkõneleja

Siiski pole see Pallingule esimene kokkupuude jagamismajandusega. Mõned aastad tagasi, kui sõidujagajad Eesti turul tegevust alustasid, oli tema üks nn Uberi eelnõu ehk jagamismajanduse seadustamise eestvedajaid. Meedias kirjutati toona ka, et tema poolt riigikogus esitatud esimene jagamismajandust puudutav eelnõu valmis Soraineni advokaadibüroos, kes esindas Uberit.

Reformierakonna pikaajaline poliitik ei eitanud toona, et algatas riigikogus eelnõu, et hoida kokku aega kooskõlastamiskadalipu arvelt. „Põhjus, miks mina selle siit alustasin, on see, et läbi MKMi oleks eelnõu tulnud 1,5 aastat,” märkis ta Postimehe 2016. aasta novembris avaldatud artiklis. Koos sellega hakkasid aga levima väited, et Palling on Uberi lobbist.

Palling ise selles, et tema ettevõtte tänasteks partneriteks ongi nüüd kõik suuremad sõidujagajad, sh Uber, huvide konflikti ei näe – partnerlussuhetega on kuni oktoobri alguseni tegelenud Cachet tegevjuht Hedi Mardisoo. „Ma ei ole teadlikult isegi osalenud läbirääkimiste laua taga selle võimaliku huvide konflikti pärast,” ütles Palling.

Tema sõnul jälgivad seda ka platvormid. „Olles nii rahvusvahelised, vaatavad nad ise ka selliste asjade peale väga suure tähelepanuga. Ma arvan, et meil kõik need koostööd oleks jäänud sündimata, kui seal oleks väikenegi kahtlus, et seal võib olla konfliktne olukord,” lisas värske iduettevõtja.

Ühtlasi märkis ta, et kogu riigikogus töötatud aja jooksul oligi digitaalse Eesti arengu toetamine tema jaoks üks olulisemaid teemasid. „Käisin ka lugematutel rahvusvahelistel konverentsidel, korraldasin ise ümarlaudu ja üritusi, et seletada, kuidas saab kaasaegse poliitilise ja õigusliku raamistiku abil luua eeldusi erinevate teenuste kiireks arenguks,” kirjeldas Palling.

Ta on veendunud, et parlamendist lahkumise järel tulevadki kõik kontaktid – mis tal on nende aastatega tehnoloogiavaldkonnas nii Eestis kui maailmas tekkinud –, ka värskelt tegevust alustanud idufirma arendamisel kasuks. Pallingu sõnul ei olnud tal nn Uberi eelnõu arutelude ajal veel plaani ise samas valdkonnaks iduettevõtjaks hakata.