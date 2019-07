Jahe suvi on venemaalaste ostud pea peale pööranud

Vedomosti kirjutab, et viimase kolme nädala jooksul on nõudlus suvekaupade järele oluliselt vähenenu. Eriti on vähenenud nõudlus sandaalide (umbes kolmandiku võrra), lühikeste pükste, särkide, topide (-27%) ning ujumisriiete ja kleitide (-20%) järele, rääkis väljaandele Lamoda Groupi turundusjuht Julia Nikitina.

Oluliselt on nõudlust mõjutanud ilm- suvise valiku järele on nõudlus eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenenud 19%, tõdeb Finn Flare’i president Ksenja Rjasova.

See-eest aga on täheldada rekordilist huvi kummisaabaste ning soojade trikotaažesemete järele. Nii on kummikute müük aastatagusega võrreldes kasvanud pea viis korda.

„Jaheda suve kõige nõutum kaup on erekollased kummikud, aga ka soojad kampsunid ning laste vettpidavad kombinesoonid,“ rääkis Wildberriesi äriarendusjuht Vjatšeslav Ivaštšenko.