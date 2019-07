Jahedad ilmad kasvatasid hüppeliselt nõudlust soojamaareiside järele. Vaata, mis on kõige popim reisisiht

Kõige rohkem sõidetakse juulis ja augustis puhkama Bulgaaria, Kreeka ja Türgi kuurortidesse. Kristi Kukk täpsustas, et need kolm sihtkohta on populaarsed läbi kogu suvehooaja, aga viimastel nädalatel on märgata eriti suurt huvi Bulgaaria reiside vastu: „Hetkel müügil olevate Bulgaaria pakettreiside hinna ja kvaliteedi suhe vastab kõige paremini eestlaste ootustele puhkusereisi osas. Kui olla reisikuupäevade suhtes paindlik, siis leiab kohti aga ka pea kõikidesse teistesse sihtkohtadesse, kuhu Eestist pakettreise korraldatakse“. Lisaks Bulgaariale, Kreekale ja Türgile on suvel populaarsed veel näiteks Malta, Makedoonia, Rumeenia ning Vahemere-äärsed Itaalia ja Hispaania suvituspiirkonnad.

Puhkusereiside valik ei piirdu siiski vaid pakettreisidega: „Kui panna reis kokku ise või reisikonsultandi abil, siis on sihtkohtade, lennukuupäevade ja väljumisaegade valik võrreldes pakettreisidega oluliselt rikkalikum.“ Nii pakettreiside, lennupiletite kui ka hotellide ja rendimajade hinnad on seotud nõudlusega. „Kui vabu kohti on palju, siis on ka hinnad odavamad, seega võib ka vahetult enne puhkuse algust leida soodsa reisi,“ selgitas Kukk.