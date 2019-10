Jahenevale majanduskeskkonnale vaatamata on eralennukite tellimuste arv hüppeliselt kasvanud

Liinilennukid kõrvuti eralennukitega Indias Foto: Prakash Singh, AFP/Scanpix

Nii Gulfstream, Bombardier kui Textron tõdevad, et uue lennukitüübiga on ettevõtete eralennukite tellimuste arv hüppeliselt kasvanud. Samal ajal hoiatab Honeywell, et paari aasta pärast hakkavad iga-aastased tellimusmahud kergelt langema.