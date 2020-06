Järelevalve leidis tippaudiitorbüroos KPMG rikkumisi

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu lõpetas eile KPMG Balticsi korralise kvaliteedikontrolli tulemusega "kollane", mis tähendab, et büroo audiitorteenuse kvaliteedis esinesid väheolulised puudused, mille täiustamine on nõutav. Samuti otsustas nõukogu algatada distsiplinaarmenetluse, kuna kvaliteedikontrolli tulemused annavad alust arvata, et KPMG on toime pannud distsiplinaarsüüteo. Rikkumise raskusaste ja trahvisumma suurus on veel menetlemisel.

