Järgmine aasta võib rohepöördele hoogu anda

Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri arvestuste järgi tuleb maakera temperatuuri kasvu hoidmiseks alla kahe kraadi investeerida järgneval 30 aastal igal aastal taastuvenergiasse vähemalt 800 miljardit dollarit. Eelmisel aastal investeeriti aga vaid 250 miljardit.

Riiklikud toetused fossiilsete kütuste tarbimiseks üle maailma on rohkem kui kaks korda suuremad, kui subsiidiumid taastuvenergia tootmiseks. Ka Euroopa Keskpanga varaostuprogrammiga ostetud ettevõtete võlakirjade mahust üle poole moodustavad praegu süsinikuintensiivsed ettevõtted.

Vaatamata taastuvenergia osakaalu suurenemisele, toodetakse maailmas ligi 80% energiast kivisöest, naftast ja maagaasist. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel kasutatakse Aasias ligi pooles energiatarbimises allikana kivisütt. Nii mõjutabki energiasektor kliimamuutust kõige enam.

Kuigi Hiina on teinud, eriti just viimastel aastatel, üha suuremaid investeeringuid puhtasse energiasse, tuleb enam kui veerand kogu maailma süsinikdioksiidi heitmetest sellest riigist. Pool maailma heitmetest tuleb aga vaid kolmest riigist - lisaks Hiinale veel USA-st ja Indiast. Kuigi arenenud riikides on elektritootmine suurenenud, on energiasektori süsinikdioksiidi heitmete maht juba enam kui kümme aastat vähenenud. Süsinikdioksiidi heitmete maht on vähenenud ka Eestis - seda nii SKP kui ka viimastel aastatel inimese kohta. Eestis on viimasel kolmel aastal taastuvenergia osakaal kiiresti tõusnud ning ulatub sel sügisel juba veerandini kogu elektrienergia tarbimisest.

OECD hinnangul, suurenevad eesoleval viiel aastal maailma energiatootmises kõige enam investeeringud tuumaenergiasse, kuid seejärel hakkab domineerima investeeringute kasv tuule- ja päikeseenergiasse. Aastatel 2036-40 peaks energiatootmises ligi kolmveerand investeeringutest tehtama tuule- ja päikese energiasse.

Maailmamajandus vajab juba praegu investeeringuid kliimamuutustega kohanemiseks

Tundub iseenesest mõistetav, et kliimamuutuste pidurdamiseks tuleb muuta süsinikdioksiidi heitmed kallimaks. Osaliselt on seda juba tehtud, kuid jõulisemate sammude juures kardetakse nende kahjulikku mõju majanduse konkurentsivõimele. Suuremate kulutuste ja investeeringute kõrval kliimamuutuste pidurdamiseks vajab maailmamajandus juba praegu investeeringuid kliimamuutustega kohanemiseks. ÜRO Keskkonnaprogrammi andmetel nõuab kliimamuutustega kohanemine eesoleva kümnendi jooksul igal aastal 140-300 miljardit dollarit. Mõni aasta tagasi olid vastavad kulutused aga vaid umbes 30 miljardit. Investeeringud kliimamuutustega kohanemiseks võivad olla küll suured, kuid nende positiivne puhasefekt on kulutatud rahast oluliselt suurem.