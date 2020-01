Järgmine Eesti ettevõte läheb sama teed, mis Cleveron: ka Magnetic MRO hakkab taas ise lennumehhaanikuid välja koolitama

„Lennundus on äärmiselt suur ja atraktiivne tööstus. Õpipoisi õpe pakub lisaks haridusele ka suurepärast võimalust samal ajal töötada Baltimaade ühes parimas lennukite hooldusettevõttes ning seda ilma eelneva erialase hariduseta,“ rääkis Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots. Pärast kahe-aastast õpet võivad õppeprogrammi läbiteinud iseseisvalt töötada kas Eestis või mujal maailmas.

Töökohapõhine kaheaastane lennukimehaaniku õpe koos mentoriga ei eelda eelnevat lennukooliharidust, kandideerimiseks piisab vaid lennundus- ja tehnikahuvist. Dokumentide vastuvõtt õpipoisi programmi kestab kuni selle aasta 21. jaanuarini.

Kevin Parras on üks kümnest, kes lõpetab tänavu jaanuaris edukalt Magnetic MRO lennumehaaniku õpipoisi kaheaastase programmi. Tema sõnul võimaldab selline õpipoisi õpe kiiresti ennast üles töötada ja teha algus elukestvale karjäärile atraktiivses lennundustööstuses. „Fantastiline võimalus alustada oma teekonda lennunduses ilma erihariduseta,“ märkis ta.

Eesti Lennuakadeemia kutseõppe koordinaatori Eva Lastiku sõnul annab õhusõiduki hooldustehniku kutseõpe Eestis võimaluse läbida Euroopa Komisjoni nõuetele vastav tehniku baaskoolitus. „Töökohapõhine õpe võimaldab töötamisega samaaegselt omandada kogemust tipptasemel lennutehnilises töökeskkonnas ning taotleda A-kategooria Osa 66 lennundustehnilise töötaja luba, mis on tunnustatud nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasemel,“ lisas ta.

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õhusõiduki hooldustehniku õppekava on 5. taseme kutseõppe õppekava, mille nominaalkestvus on kaks aastat ja maht 120 EKAP.