Järgmine hoop mainele: Danske Banki juhatuse liige lendas ametist, sest lubas klientidelt liiga suuri tasusid kasseerida

Rahapesuskandaalide tõttu räsitud Danske panga aktsia kukkus tänase uudise peale 2,7%. Alates eelmise aasta algusest on Danske aktsia kaotanud oma väärtusest 60%.

Nüüd aga selgus lisaks, et seoses kurikuulsa pangandusregulatsiooni MiFID II rakendamisega 2017. aastal tõsteti pangaklientidele hoogsalt tasusid - tuli välja, et liiga hoogsalt. Danske nõukogu esimees Karsten Dybvad ütles avalikkusele saadetud pressiteates diplomaatiliselt, et Nielsen "ei taganud meie klientidele, et investeerimistooted oleks neile sobivad". "Seega leiame, et Jesper ei saa oma koha jätkata," sõnas Dybvad.

87 000 klienti, kes osa makstud tasudest tagasi saavad, investeerisid nimelt tootesse Flexinvest Fri. Pangateates selgitatakse, et toona olid intressid madalad ning oodatav tootlus samuti madal. Seega tekitas juhtide otsus tasusid kergitada olukorra, kus tasud olid oodatava tootlusega võrreldes liiga kõrged. Nüüd makstakse klientidele tagasi 400 miljonit Taani krooni ehk ligi 54 miljonit eurot. Keskmine kompensatsioonisumma jääb 1000-2000 krooni vahele.

Jesper Nielsen oli ka napilt pool aastat kogu Danske Banki ajutine juht, kui eelmine juht Thomas Borgen rahapesuskandaalide tõttu lahti lasti. Mais võttis koha üle Chris Vogelzang, kes samuti pettasaanud klientide ees vabandas ning lubas teha kõik, et selliseid asju tulevikus enam ei juhtuks.