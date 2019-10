Järgmine pood sulges T1-s oma uksed, kolides kõrvalasuvasse Ülemiste Keskusesse

Rentnikega seotud mured on T1 kaubanduskeskust kimbutanud eelmise aasta sügisest peale, kui keskus uksed avas. Teema tõstatus viimati taas augusti keskel, kui Äripäev kirjutas, et kauplused sulgevad ostjate puuduse tõttu T1-s uksi. Keskuse juht Allan Remmelkoor sõnas isegi toona kirjas kauplustele, et pole rahul sellega, et keskuse teisel ja kolmandal korral on liiga palju kinnikaetud fassaade.

Samas väljendas T1 juht usku, et keskus hakkab lõpuks ikkagi tööle. "Ma ei välista, et väljakutseid võib tulla veel ja ma ei luba täpseid kuupäevi ja kellaaegu, millal T1 töötab täistuuridel. Aga ma võin teile lubada, et see keskus läheb täismahus käima, mitte ainult 4. ja 1. korrus, vaid ka teine ja kolmas. Tuleb vaid veidi veel kannatust varuda, midagi polegi parata. Keegi pole öelnud, et see revolutsioon pidi lihtne olema," sõnas Remmelkoor.

Mullu novembris avatud kaubanduskeskusest T1 Mall of Tallinn on veel enne esimese aasta täitumist väheste klientide tõttu lahkunud või lahkumas mitmed poed: Mahemarket, Suva suka-sokipood, Juustukuningad, ehtepood Wild Woman, Skandinaavia rõivabränd NoaNoa, kirjutas suve lõpus Äripäev.