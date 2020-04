Järgmine suurfirma soovib riigi tuge ja ähvardab sotsiaalse katastroofiga Ida-Virumaal

Eelpoolnimetatud tegevustega ei toetaks Valitsus mitte ainult ühe ettevõtte jätkusuutlikust vaid kogu piirkonna ja riigi heaolu säilitamist.

Meie poolt pakutud meetmed aitaks ettevõttel säilitada töökohad kontsernis ja ka teistes ettevõtetes, mis on kas otseselt või kaudselt seotud põlevkivisektoris valitseva olukorraga.

Ärevaks teeb ka see, et Ida-Virumaal on viimase 1,5 kuuga niigi suur tööpuudus veelgi hüppeliselt kasvanud ja kui tuhandetele inimestele tööd pakkuvas ettevõttes peaksid asjad halvaks minema siis tabab kogu piirkonda lisaks COVID-19 pandeemiast tulenevale ka tõsine sotsiaalne katastroof.

Täna on oluline, et VKG saaks säilitada kõik töökohad, makstes täies ulatuses töötasusid, milleläbi säilib inimeste ostujõud ja teenuste tarbimine.

Võib juba täna öelda, et piirid jäävad veel märkimisväärseks ajaks suletuks ja välisturiste suveks meie riiki oodata ei ole. Seega saame turismisektori turgutamiseks loota ainult oma maksejõulistele inimestele. Selleks, et inimeste maksejõulisus säiliks on vaja riigi tuge suurettevõtetele, kelle tõrgeteta tööprotsess on üheks eelduseks, et ellu jäävad ka kohalikud väikeettevõtjad.

Juhime Teie tähelepanu ka sellele, et kontserni töötajad elavad Narvast Rakvereni ja nende stabiilsest ja täies ulatuses väljamakstud töötasust sõltub ka maksulaekumine nendel kohalikele omavalitsustele, kus töötajad elavad.

Ülaltoodust tulenevalt on Keemikute Ametiühing seisukohal, et meie poolt tehtud ettepanekuid tuleks võtta täie tõsidusega ja need ka ellu rakendada, vähendades sellega ettevõtte kulutusi ja ühtlasi ka riigi kulusid, mis võivad tekkida, kui Ida-Virumaa suurettevõtted hakkavad massiliselt tuhandetele töötajatele töötasu toetust taotlema, või tuleb Töötukassal hakata väga suurele hulgale inimestest välja maksma koondamishüvitisi ja sellele järgnevat töötuskindlustushüvitist.