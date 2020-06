Järjekordne rahasadu Eesti idufirmale: Kaspar Korjuse start-up sai suure rahasüsti

Pactum asutati 2019. aastal, et aidata ettevõtetel leida uut väärtust tarnijalepingutest.

Asutajate sõnul on paljudel Fortune Global 2000 ettevõtetel tuhandeid uuendamata lepinguid, kuna need on väikesemahulised ning nende suure arvu tõttu hanke läbirääkijatele üle jõu käivad. Pactum suudab tehisintellekti abiga need lepingud uuesti läbi rääkida, vabastades sedasi kapitali ning parandades lepingutingimusi kõigile osapooltele. Walmart on üks näiteid, kellega Pactum sarnasel eesmärgil kevadel koostööd alustas.

„Antud rahastusvoor aitab Pactumi tehnoloogia viia rohkemate ettevõteteni, kes seda vajavad," ütles Pactumi tegevjuht Martin Rand.

„Project A on tehnoloogia ja tehisintellekti edulugudesse investeerimisel esirinnas ja DocuSign on lepingumaailmas väga tuntud kaubamärk, pakkudes sedasi ideaalset tasakaalu," lisas Rand.

„Oleme veendunud, et tehisintellektil põhinevad süsteemid kujundavad kaubandusläbirääkimiste tulevikku. Pactumil on olemas kõik eeldused, et mängida selles tulevikus olulist rolli. Seetõttu on meil hea meel seda suurepärast ettevõtet toetada," ütles Project A partner Uwe Horstmann.

Pactum peab läbirääkimisi mitmetes ärivaldkondades ja tööstusharudes ning enamus kliente on Fortune 500 ettevõtted. Keskmiselt eelistab 74-82% tehisintellektiga suhelnud ettevõtetest seda inimesega vestlemisele.

Hiljutiste klientide jaoks tõstis Pactum pikaajaliste tehingute väärtust keskmiselt 11% võrra, tõustes 27%-ni. Pactumi analüütikute meeskond alustab igat projekti läbirääkimiste väärtusfunktsiooni kaardistamisega.

Seda tehakse koostöös vestlusrobotiga, mis on võimeline iseseisvalt läbirääkimisi pidama, lähtudes Pactumi läbirääkimisteadlaste koostatud parimatest praktikatest. Kui läbirääkimised on lõpule viidud, värskendatakse kogu teavet vajalikes süsteemides nagu ERP ja CRM. Lepingute läbirääkimiste tuleviku kohta saab lisa lugeda Pactumi kaasasutaja ja tootejuht Kaspar Korjuse varasemast blogipostitusest.

Pactum on tehisintellektil põhinev süsteem, mis aitab suurettevõtetel pakkuda laias ulatuses automatiseeritud isikustatud läbirääkimisi.