Järjekordne tagasilöök: Easyjet sulgeb Tallinnast kaks lennuliini!

Kuigi lennufirma talvegraafikutest (alates novembrist) olid Milano ja Berliini lennud juba eemaldatud, siis j, edastab Reisdiilid. äi lootus, et suviseks kõrghooajaks need liinid taastatakse Paraku avalikustas lennufirma mõne päeva eest enda suvised lennugraafikud ning sellega sai selgeks, et Easyjet jätkab edaspidi lendamist vaid Tallinna ja Londoni vahet.

Liinide sulgemist kinnitas Reisidiilid.ee -le ka Tallinna lennujaam. “Täna meile teadaoleva info kohaselt see tõepoolest nii on. Järgmisel aastal jääb Milano Bergamosse lendama Ryanair. Berliini liini jäävad teenindama airBaltic ja Ryanair. Kokkuvõttes peaks turul olevate istekohtade maht tagama selle, et kõik reisida soovijad saavad oma lennud ikka kenasti ära teha,” ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Viimased Easyjeti lennud Tallinnast Berliini ja Milanosse toimuvad 24. oktoobril.