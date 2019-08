Järjekordne torge üüriturule: Ülemiste ärikeskus ehitab välismaalastele suure üürimaja

Mainor Ülemiste pidas sellel nädalal uue Lurichi maja sarikapidu, tähistades 13korruselise ja 81 korteriga üürimaja peatset valmimist. Ettevõtte kinnitusel on veerand korteritest juba aasta enne võtmete üle andmist broneeritud. Ülemiste ärilinnakus tegutseb praegu üle 400 ettevõtte ja töötab ligi 10 000 inimest, kellest umbes poolteist tuhat on välismaalased.

"Viie-kuue aasta pärast on see number kahekordistumas ning kõigi plaanide kohaselt võiks Ülemiste City olla koduks juba enam kui tuhandele inimesele," ütles Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak. “Meie eesmärk on, et pühapäeval Tallinnas maandunud talent saaks hiljemalt teisipäeval tööle hakata.”

Välismaa talendile rullitakse lahti punane vaip

Rahvusvahelisel tööturul tegutsevat talenti hakatakse meelitama lisaks heale töökeskkonnale ka mugava sisseelamisega, sealhulgas lihtsalt leitava kvaliteetse koduga. „Mugavate üürikorteritega aitab Ülemiste City enda ettevõtteil talentide nimel konkureerida," selgitas Nõlvak.„Meie elanik ei pea tundma puudust Woltist, Boltist ega Uberist, ega sisse kolides tegelema ka voltide ja poltidega, teda ootab valmis elukeskkond.”

Ärilinnak pakub Tallinna lennujaama saabuvale välistöötajatele teenust, et teha ühe päevaga korda kõik paberid, mis erinevaid asutusi pidi käies võtaks muidu kuu aega. Samuti saavad välistalentide lapsed esimesest päevast koha rahvusvahelises lasteaias. Ärilinnak avab peagi ka hariduskompleksi eesti- ja ingliskeelse kooli ja lasteaiaga. Juba praegu on jalutuskäigu kaugusel kättesaadavad perearstiteenus ja isegi ilukirurgia.

Kinnisvarahaide üürimajad mõjutavad väikeinvestorit