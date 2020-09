Tegemist on juba neljanda platvormiga, mille osas on tekkinud pettusekahtlus. Sarnaselt varasemalt meediast läbi käinud Kuetzalile, Envestiole ja Monetherale on ka Wisefund registreeritud Eestisse, kuid seda juhivad Läti kodanikud.

„Kuetzali, Envestio ja Monethera pankrotiasjades tuvastatud asjaolud ei jäta kahtlust, et tegemist oli etteplaneeritud kelmusega. Pean tõenäoliseks, et sama näeme ka Wisefundi asjas," kommenteeris investoreid esindav advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat Denis Piskunov. „Need tõendid, mis on minu käes, viitavad üheselt sellele, et Wisefund on järjekordne petuskeem."