Jätkusuutlik kratt ehk mis vahet on tehisintellektil ja „tavalisel" IT-l

Kui siiamaani on IT-projektid välja näinud ligikaudu nii, et äri pool mõtleb välja, mida neil vaja on, kirjeldab selle äritellimuses ära niivõrd hästi kui oskab ja annab selle IT-le üle. IT poolel omakorda on projektijuht, kes vajadusel tellijalt lisaküsimusi küsib või vahetulemusi tutvustab ja valideerib. Suurem osa sellest tööst, mida teevad analüütikud, programmeerijad ja testijad on tellijast kaugel ning pigem tundubki neile, et on hea kui tellija vahepeal üleliia ei sega.

Lõpuks võtab tellija valmis progetud lahenduse vastu, kinnitab, et jah - see teeb seda, mis soovitud ja uus rakendus läheb kasutusse. Sinna see siis jääbki. Tehes seda, mida teda tegema programmeeriti seni, kuni keegi esitab tellimuse mingi osa või terviku ümberprogrammeerimiseks. Seejärel algab sama ring otsast peale.

Kuni keegi mingit muudatust ei telli, töötab see võrdselt hästi nii päeval 1 kui ka kolme aasta pärast. Kui just midagi katki ei lähe, mida IT-s ikka juhtub. Kõik see on imeline ning meie igapäevaelu võrratult palju lihtsamaks teinud võrreldes 15 aasta taguse ajaga. Tänu sellele oleme produktiivsemad ja efektiivsemad ning omame oluliselt rohkem faktipõhist juhtimisinfot kui varem.

Kuid siis tulid kratid ehk tehisintellekti rakendused ning senine loogika enam ei toimi. Kratti ei saa nii tellida, et teed lähteülesande ära ja seejärel jääd paremat tulevikku ootama lootuses, et küll need asja jagavad inimesed selle ära teevad. Mõistlik krati tegemine (millest on täpsemalt juttu siin) ja vajaliku meeskonna komplekteerimine (millest saab lähemalt lugeda siin) on alles esimesed sammud.

Kratt õpib vaid sellest, mis talle öeldud

Kratt õpib minevikus genereeritud andmete järgi ning tema tarkus piirdub üheselt ja ainult selle infoga, mis sisaldub talle eraldatud andmekomplektis. Seni kuni me räägime kitsast AI rakendusest (täna ja ka lähitulevikus räägimegi ainult kitsast AI-st) tähendab see seda, et ükski kratt sõltumata hetkel täidetavast ülesandest, ei tea mitte midagi tema ümber muutuvatest äriprotsessidest hetkeni, kuni keegi talle seda „ütleb".

Toon näitena siia vestlusroboti, mis tunneb ära kliendi küsimuse: „mis kellani te kolmapäeval avatud olete" ning varasema teadmise põhjal vastab õigesti, et kella seitsmeni. Juhul, kui keegi otsustab lahtiolekuaja ärilisel põhjusel muuta näiteks tunni võrra pikemaks, siis on vaja toetavat äriprotsessi, mille alusel saab vestlusrobot ka sellest otsusest teada, et ka edaspidi õigesti vastata.

Või kui tegemist on praagituvastamise algoritmiga, mis on õppinud selgeks, et punase alusvärvi väljapaistmine siniselt glasuurplaadilt tähendab praaki, siis punase triibuga siniste plaatide tootma hakkamisel, tuleb teha protsess, mis „ütleb" ka kratile, et see on nüüd täiesti okei olukord, et see triip seal on.

Need näited võivad tunduda triviaalsed, kuid päris elu koosnebki paljudest väikestest lihtsatest asjadest. Kuna krattide üks võlu seisnebki tegevuste teostamise mastaabiefektis, võib mõne lihtsa nn aegumisega juba palju teoreetilist kahju tekitada. Selle kahju ära hoidime ei ole krati looja (data scientisti) ülesanne, see jääb äritellija ja protsessiomaniku kapsaaeda. Ka see peab kohe alates krati esimesest elupäevast paigas olema.

Kratt Annika näitel

Kindlasti eksisteerib valdkondi, kus tempo on rahulikum ning muudatusi toimub pigem vähem. Telekommunikatsiooni sektor on sellel skaalal kindlasti väga äärmuslik näide, ent sellevõrra lihtsam on teistel ka meie kogemusest õppida. Elisas on hetkel töös ja toimimas 3 kratti, järgmised kolm juba loomisel ning mitmeid uusi arendusi veel oma järjekorda ootamas. Kõige rohkem paistab nendest välja meie teenindusrobot Annika, mistõttu on tema najal kõige lihtsam ka järgmiseid näiteid tuua.

Annika teadmistepagasis on täna pea 30 erinevat teemat, mille raames ta suudab kliendi pöördumise lõpuni ära lahendada. Need pole lihtsad küsimus-vastus olukorrad, vaid pikad vastuseahelad, mille sees toimub päringuid erinevatesse taustasüsteemidesse ning andmebaasidesse. Näiteks küsimusele: „Kui palju maksab mul interneti kasutamine Pariisis?" ei anna ta lihtsalt rändlusteenuste hinnakirja linki nii nagu teevad väga paljud väga rumalad vestlusrobotid ja mis kõiki kliente kollektiivselt närvi ajab. Annika kontrollib üle kliendi kasutusel oleva paketi ja hinnakirja ning annab vastuse, mis käib personaalselt just selle konkreetse kliendi kohta. Lisaks kontrollib ta üle, kas kõnealune number saab üldse välismaal teenuseid kasutada. Täpselt nii, nagu seda teeks ideaalses teenindussituatsioonis inimteenindaja.