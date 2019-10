Jeff Bezos jääb maailma rikkaima inimese tiitlist ilma

Maailma suurima jaekaubandusettevõtte aktsia langes eile pealelõunal New Yorgi börsil 8,1% ehk 1637 dollarini, kirjutab Bloomberg. Sellise aktsiahinna languse järel on ettevõtte omaniku Jeff Bezose vara väärtus 102,8 miljardit, mis teeb temast jõukuselt maailma teise inimese.

Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt jääb tema vara väärtus nüüd viie miljardi dollariga Bill Gatesile alla. Just Gatesilt võttis Bezos 2017. aasta oktoobris maailma rikkaima inimese tiitli. 55-aastane Bezos oleks jäänud edasi maailma esirikkuri kohale, kui ta poleks selle aasta jooksul lahutanud oma abikaasast MacKenzie Bezosest (49).

Paar andis selle aasta jaanuaris teada lahutusest, juulis läks naise valdusse veerand neile koos kuulunud Amazoni aktsiatest. Amazoni aktsiahinna langusega langes ka tema vara väärtus 32,9 miljardi dollarini. Sellega on ta jõukuselt neljas naine maailmas.

63-aastane Gates poleks 2017. aastal oma esikohast rikkaimate inimeste edetabelis ilma jäänud, kui ta ei tegeleks nii palju heategevuse. Ta on alates 1994. aastast annetanud Bill ja Melinda Gatesi fondile üle 35 miljardi dollari.

Microsoft on maailma kõige suurema väärtusega ettevõte. Selle aktsia on aasta jooksul tõusnud 38%. Sellega on Gatesile kuuluvate aktsite väärtus kasvanud 1% ning tema enda vara väätus 107,5 miljardi dollarini. Lisaks Microsofti aktsiatele on Gates ka aktiivne börsiinvestor ning palju tema varast tuleb ka investeeringutest, mis ta on teinud oma investeerimisfirma Cascade kaudu.