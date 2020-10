Jeff Bezos saaks oma raha eest need seitse maailma olulist probleemi lahendada ja oleks ikka planeedi kõige rikkam inimene

Bezose 200 miljardi dollari suurust varandust on keeruline hoomata. Bezost on raha pärast ka palju kritiseeritud: eriti seetõttu, et ta on koroonapandeemiast kasu lõiganud ja justkui teiste kannatustes oma vara kasvatanud. Aga ka sellepärast. Kui suhteliselt väikese osa ta oma varast heategevuseks annetab.

Samas ei saa keegi teine Bezose raha üle otsustada: see on tema raha ja ta ise teab, mida sellega teha või mida mitte.

Nagu kirjutab Celebrity Net Worth oli nende jaoks huvitav analüüsida, kuidas Jeff Bezos suudaks oma rahaga lahendada maailma valusamad probleemid ning jääda seejuures ikka maailma kõige rikkamaks inimesel. Ehk teisisõnu: Bezos suudaks maailma päästa ja olla seejärel ikka planeedi rikkaim mees. Sestap tekib küsimus: miks ta seda ei tee?

Aga millised hädad suudaks Bezos täielikult lahendada?